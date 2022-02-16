***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteVERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2021 YILI 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2022AçıklamalarRAİNBOW POLİKARBONAT SAN.TİC.A.Ş. 2021 YILI 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ GELİR TABLOSUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002129BIST