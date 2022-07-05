***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTarlaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKayseri İli Yeşilhisar İlçesi Güzelöz Mahallesi Çaydeğirmenbaş Mevkii, 93.098 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05.07.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli125.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,0002Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,0041Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0003Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,0025İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0006Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05.07.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriTarla Ges Yatırımı İçinKarşı TarafMas Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTedarikçiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPiyasa fiyatı uygun olduğu için rapor düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket yönetim kurulumuz 05.07.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılan toplantısında Tarla Ges Yatırımında değerlendirilmek üzere Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi Güzelgöz Mahallesi, Çaydeğirmenbaş Mevkiinde bulunan 5 parsel toplamı 93.098 m2 tarlanın 125.000 TL Kdv Dahil bedel karşılığı Mas Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. şirketinden peşin bedel ödenerek alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041834BIST