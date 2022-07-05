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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

05.07.2022 18:36
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Güzelöz Mahallesi Çaydeğirmenbaş Mevkii, 93.098 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.07.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
125.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,0002
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,0041
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0003
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,0025
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0006
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05.07.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Tarla Ges Yatırımı İçin
Karşı Taraf
Mas Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Tedarikçi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa Fiyatı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Piyasa fiyatı uygun olduğu için rapor düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirket yönetim kurulumuz 05.07.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılan toplantısında Tarla Ges Yatırımında değerlendirilmek üzere Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi Güzelgöz Mahallesi, Çaydeğirmenbaş Mevkiinde bulunan 5 parsel toplamı 93.098 m2 tarlanın 125.000 TL Kdv Dahil  bedel karşılığı Mas Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. şirketinden peşin bedel ödenerek alınmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041834


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