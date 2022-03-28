***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 15:15
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20.Cad. N 33 Melikgazi /KAYSERİ adresindeki fabrika binası çatısı üzerine 1056,755 kWp gücünde Güneş Enerji Santrali yapımı için yüklenici firma ile tesis yapım sözleşmesi imzalanmıştır.
Güneş Enerji Santrali Tesisi 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde üretime geçecek olup , işletmemiz aylık elektrik ihtiyacımızın yaklaşık % 25 lık kısmını karşılaması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013396
BIST
15:562.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 10,43
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:5614,8486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
15:5616,2676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0273
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
15:56926,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,22
|Açılış
|: 926,69
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:54
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.668.608
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.168.868
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.748.708
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|64.240.361
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SKTAS
|3,18
|14.819.998
|% -4,79
|
|THYAO
|28,98
|3.203.563.656
|% 2,91
|
|SASA
|61,80
|1.909.501.442
|% 3,00
|
|KARSN
|5,08
|1.101.271.137
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,31
|1.013.131.757
|% 0,07
|
|EREGL
|32,92
|976.777.913
|% -0,84
|
|ODAS
|1,84
|684.478.738
|% 9,52
|
|KARSN
|5,08
|1.101.271.137
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,35
|378.778.103
|% 3,07
|
|THYAO
|28,98
|3.203.563.656
|% 2,91
|
|DOHOL
|3,29
|327.310.704
|% 1,86
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8420
|14,8459
|% 0,10
|
|Euro
|16,2551
|16,2659
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,3880
|19,4852
|% -0,53
|
|Frank
|15,8171
|15,9124
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9452
|3,9649
|% 0,09
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-19,85
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|-50,00
|
|Tam
|6.108
|6.261
|-50,32
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-24,34
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-12,17
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,18
|
|B. Petrol
|112
|112
|-5,27
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 58 artarak (% 0.29 ) 1, 963
-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, FRIGO, KENT, ODAS, ULUSE
-
16:09
VAKKO, MERKO, ODAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:09
TTRAK, ISBIR, ACSEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:09XEUR
EURO serbest piyasada 16.22 liradan (ALIŞ) işlem