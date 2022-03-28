***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20.Cad. N 33 Melikgazi /KAYSERİ adresindeki fabrika binası çatısı üzerine 1056,755 kWp gücünde Güneş Enerji Santrali yapımı için yüklenici firma ile tesis yapım sözleşmesi imzalanmıştır.Güneş Enerji Santrali Tesisi 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde üretime geçecek olup , işletmemiz aylık elektrik ihtiyacımızın yaklaşık % 25 lık kısmını karşılaması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013396BIST