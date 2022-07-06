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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2022 15:42
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz makine yatırımı için modernizasyon ve tevsi kapsamında olmak üzere Kdv ve Gümrük Vergisi muafiyeti tanımlı  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi almıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042165


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 991,70 35.580.946 % 9,99  
POLHO 4,52 65.148.600 % 9,98  
IZINV 17,10 4.529.817 % 9,97  
SANEL 8,30 898.865 % 9,50  
GSDHO 3,86 195.457.083 % 9,35  
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16:04 Alış Satış %  
Dolar 17,2207 17,2268 % 1,49  
Euro 17,5540 17,5682 % 0,58  
Sterlin 20,4404 20,5429 % 1,05  
Frank 17,6687 17,7751 % 1,27  
Riyal 4,5761 4,5991 % 1,55  
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16:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 0,44  
Altın Gr. 976 976 13,27  
Cumhuriyet 6.559 6.658 71,00  
Tam 6.555 6.645 43,00  
Yarım 3.208 3.249 21,00  
Çeyrek 1.607 1.624 10,00  
Gümüş.Ons 19,26 19,29 0,05  
Gümüş Gr. 10,66 10,67 0,17  
B. Petrol 105 105 1,73  
Seans Raporu 16:04
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