***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetimiz Kurulumuz 22.07.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.16.08.2021 tarihinde yapılan Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulumuz, 22.07.2022 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasını ve bu görev dağılımına göre yeni imza sirkülerinin oluşturulmasını kararlaştırmıştırHüseyin YÜCEL Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem AKBEYAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Mehmet AKBEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi Fatih YÜCEL Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Gökşin TEKER Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Atilla TOPAÇ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047289BIST