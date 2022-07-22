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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2022 12:39
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Yönetimiz Kurulumuz 22.07.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.
16.08.2021 tarihinde yapılan Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulumuz, 22.07.2022 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasını ve bu görev dağılımına göre yeni imza sirkülerinin oluşturulmasını kararlaştırmıştır
 
Hüseyin YÜCEL                   Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem AKBEYAZ                  Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Mehmet AKBEYAZ    Yönetim Kurulu Üyesi Fatih YÜCEL                           Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Gökşin TEKER     Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Atilla TOPAÇ                           Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047289


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