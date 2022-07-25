***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.07.2022 Tarihli Açıklamamızda Tarla Ges Yatırımı için alınan tarla üzerinde Ges Yatırımı yapılması için , Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden mevcut trafo kapasitemiz olan 1.600 kVa güce ilave 2.500 kVa talebimiz olumlu karşılanmış ve şirketimize ilgili müsade yazısı verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047572BIST