***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.12.2022 tarihli 2022/21 sayılı kararı ile1-12.12.2022 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Fatih Mehmet AKBEYAZ'ın istifasının kabulüne ve A1 grubu imza yetkisinin iptaline,2-Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere şirket ortağı olmayan Ahmet YUMRUKAYA'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve B grubu imza yetkisi verilmesine,3-Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Mehmet MÜLAYİM'in , 12.12.2022 tarihinden itibaren şirketimiz Genel Müdürü olarak görevlendirilmesine ve B grubu imza yetkisinin devamına karar verilmiştir.İş bu Yönetim Kurulu kararının T.C. Kayseri Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086675BIST