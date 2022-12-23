***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 13:59
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022 - 25.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Güzelöz Mahallesi 101 Ada,120,121,124,125,126 parseller üzerinde yapılması planlanan 7.4 MWe tarla güneş enerji santrali yatırımımız ile ilgili 1.Etap ( 4,80472 MWm/ 4,1 MWe - 5,613 ha) ÇED Raporu T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimlerince inceleme ve değerlendirmesi yapılmış " Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir " kararı verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089398
BIST
14:045.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -24,90
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
14:0418,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
14:0419,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0548
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
14:041.080,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.080,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler14:04
|CRDFA
|4,62
|58.705.720
|% 10,00
|
|TERA
|12,10
|134.286
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.418.979
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.245.728
|% 9,99
|
|EPLAS
|35,96
|57.334.744
|% 9,97
|
|UZERB
|189,00
|405.763
|% -10,00
|
|OTTO
|95,00
|1.537.755
|% -9,52
|
|BTCIM
|45,12
|173.583.823
|% -7,92
|
|HEKTS
|40,60
|547.977.903
|% -7,64
|
|KSTUR
|344,90
|181.953
|% -7,28
|
|THYAO
|141,80
|3.377.143.017
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,45
|2.571.491.161
|% -0,32
|
|KOZAL
|585,90
|2.164.894.897
|% 4,03
|
|ENKAI
|28,28
|2.048.400.933
|% 1,29
|
|EKGYO
|8,33
|1.981.012.470
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,33
|1.981.012.470
|% 0,24
|
|SKBNK
|3,15
|539.520.529
|% 0,64
|
|ISCTR
|13,14
|1.947.472.010
|% 2,10
|
|YKBNK
|12,20
|1.727.480.651
|% 1,08
|
|KRDMD
|18,45
|2.571.491.161
|% -0,32
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6828
|18,6844
|% 0,12
|
|Euro
|19,8439
|19,8544
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,4972
|22,6101
|% 0,46
|
|Frank
|20,0071
|20,1277
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9525
|4,9774
|% 0,14
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,24
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,96
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.290
|7.342
|24,00
|
|Yarım
|3.530
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,14
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|2,00
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19MZHLD
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 10.98 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 056, 530 adet işlem
-
14:18BRKO
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 176, 327 adet işlem
-
14:17UZERB
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 189.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 980 adet işlem
-
14:16MZHLD
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 937, 610 adet işlem
-
14:15XU100
Endeks 5, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 47, 104.00 milyon TL de