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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.12.2022 13:59
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022 - 25.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Güzelöz Mahallesi 101 Ada,120,121,124,125,126 parseller üzerinde yapılması planlanan 7.4 MWe tarla güneş enerji santrali yatırımımız ile ilgili 1.Etap ( 4,80472 MWm/ 4,1 MWe - 5,613 ha) ÇED Raporu T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimlerince inceleme ve değerlendirmesi yapılmış " Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir " kararı verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089398


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Tam 7.290 7.342 24,00  
Yarım 3.530 3.592 14,00  
Çeyrek 1.771 1.796 8,00  
Gümüş.Ons 23,79 23,83 0,24  
Gümüş Gr. 14,28 14,29 0,14  
B. Petrol 82,98 82,98 2,00  
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