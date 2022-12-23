***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2022 - 25.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Güzelöz Mahallesi 101 Ada,120,121,124,125,126 parseller üzerinde yapılması planlanan 7.4 MWe tarla güneş enerji santrali yatırımımız ile ilgili 1.Etap ( 4,80472 MWm/ 4,1 MWe - 5,613 ha) ÇED Raporu T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimlerince inceleme ve değerlendirmesi yapılmış " Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir " kararı verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089398BIST