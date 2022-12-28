***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 27.12.2022 tarih ve 2022/22 Sayılı kararı ile satışına karar verilen, Şirketimiz aktifinde Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak bulunan Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı 2. Mıntıka Mahallesi 3196 Ada, 3 Parsel 3.Kat 5.nolu mesken, 5.500.000 TL bedel ile 28.12.2022 tarihinde peşin bedel ile satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090851BIST