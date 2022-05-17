***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.05.2022 13:58
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon'un kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030819
BIST
17:002.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 21,54
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
17:0015,7631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2220
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
17:0016,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,3982
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
17:00923,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 12,58
|Açılış
|: 923,58
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ORCAY
|19,91
|217.342.797
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.496.398
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.561.794
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.831.152
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.597.671
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.177.539
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,70
|83.227.038
|% -6,64
|
|THYAO
|42,82
|3.087.999.553
|% 0,23
|
|SISE
|19,98
|2.284.584.301
|% 3,52
|
|SAHOL
|19,44
|1.228.721.632
|% 1,09
|
|AKBNK
|7,88
|1.213.651.995
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,91
|1.207.929.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|807.446.633
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,32
|1.191.396.134
|% -0,46
|
|SKBNK
|1,16
|205.087.996
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,88
|1.213.651.995
|% -1,13
|
|SISE
|19,98
|2.284.584.301
|% 3,52
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7483
|15,7631
|% 1,43
|
|Euro
|16,6082
|16,6384
|% 2,45
|
|Sterlin
|19,5895
|19,6878
|% 2,65
|
|Frank
|15,7894
|15,8846
|% 2,25
|
|Riyal
|4,1850
|4,2059
|% 1,36
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-2,40
|
|Altın Gr.
|923
|924
|12,58
|
|Cumhuriyet
|6.172
|6.266
|94,00
|
|Tam
|6.143
|6.301
|90,36
|
|Yarım
|2.969
|3.048
|43,71
|
|Çeyrek
|1.489
|1.524
|21,86
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|0,19
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,71
|
Seans Raporu
17:00
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17:15
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17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 65 artarak (% 0.92 ) 2, 156
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, LIDFA, MANAS, EGEPO, IMASM, ORCAY
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17:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARMDA, GZNMI, UFUK
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17:15
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