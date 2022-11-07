***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
07.11.2022 15:08
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon'un kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077416
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0836
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
18:051.002,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.002,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.016.108
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.882.413
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.671
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.848.603
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.882.413
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5751
|18,5793
|% 0,07
|
|Euro
|18,5563
|18,5683
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2298
|21,3362
|% 0,79
|
|Frank
|18,6914
|18,8040
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,56
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.714
|6.775
|141,00
|
|Yarım
|3.271
|3.312
|68,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,04
|
|B. Petrol
|98,27
|98,27
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
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