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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.02.2022 17:26
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATİH MEHMET AKBEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ÜYESİ PAY SAHİBİ VE MÜDÜR Evet 10.9 Bağımsız Üye Değil Hayır
HÜSEYİN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ MÜDÜR, PAY SAHİBİ Evet 10.07 Bağımsız Üye Değil Hayır
EKREM AKBEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TEKNİK İŞLERDEN SORUMLU YÖNETİCİ PAY SAHİBİ Evet 7.1 Bağımsız Üye Değil Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
FATİH YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR, MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR, PAY SAHİBİ Evet 6.67 Bağımsız Üye Değil Hayır
ABDULLAH GÖKŞİN TEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 16.08.2021 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
ATİLLA TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 16.08.2021 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI, DENETİM KOMİTESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003779


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Yarım 2.708 2.778 -12,31  
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