***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)FATİH YÜCEL 3313390 TRY 11,0446HÜSEYİN YÜCEL 3020000 TRY 10,0667SELAHATTİN YÜCEL 1832000 TRY 6,1067EKREM AKBEYAZ 1673000 TRY 5,5767CENNETİ MUALLA YÜCEL 1000000 TRY 3,3333ALAATTİN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333EMRE YÜCEL 1000000 TRY 3,3333CEREN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333FATİH MEHMET AKBEYAZ 695000 TRY 2,3167ÖMER AKBEYAZ 166610 TRY 0,5554HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3300000 TRY 11,00HALKA AÇIK 12000000 TRY 40,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜSEYİN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ MÜDÜR, PAY SAHİBİ Evet 10.07 Bağımsız Üye Değil HayırEKREM AKBEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TEKNİK İŞLERDEN SORUMLU YÖNETİCİ PAY SAHİBİ Evet 5.5767 Bağımsız Üye Değil Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİFATİH MEHMET AKBEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ÜYESİ PAY SAHİBİ Evet 2.3167 Bağımsız Üye Değil HayırFATİH YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR, MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR, PAY SAHİBİ Evet 11.0446 Bağımsız Üye Değil HayırABDULLAH GÖKŞİN TEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 16.08.2021 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, DENETİM KOMİTESİ BAŞKANIATİLLA TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 16.08.2021 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI, DENETİM KOMİTESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082756BIST