***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.03.2023 09:16
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FATİH YÜCEL 3313390 TRY 11,0446
HÜSEYİN YÜCEL 3020000 TRY 10,0667
SELAHATTİN YÜCEL 1832000 TRY 6,1067
EKREM AKBEYAZ 1673000 TRY 5,5767
CENNETİ MUALLA YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
ALAATTİN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
EMRE YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
CEREN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
FATİH MEHMET AKBEYAZ 195000 TRY 0,6500
ÖMER AKBEYAZ 166610 TRY 0,5554
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 301000 TRY 1,0033
HALKA AÇIK 15499000 TRY 51,6633
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120303
BIST
14:305.335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 123,07
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.337
En Düşük
5.222
14:3018,9006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:3020,1055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:301.124,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.123,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:28
|BVSAN
|46,20
|57.352.891
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.695.054
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|407.275.581
|% -9,99
|
|GWIND
|17,84
|45.493.111
|% -4,85
|
|KGYO
|31,58
|24.546.824
|% -4,30
|
|SELGD
|6,70
|4.060.489
|% -4,15
|
|KMPUR
|110,70
|219.299.863
|% -3,40
|
|EREGL
|43,76
|4.749.009.353
|% -0,50
|
|TUPRS
|626,00
|2.159.607.674
|% 2,54
|
|KRDMD
|20,72
|2.147.522.873
|% -1,43
|
|AKBNK
|18,11
|2.145.625.418
|% 4,02
|
|THYAO
|140,70
|2.131.887.072
|% 1,44
|
|YKBNK
|10,28
|1.875.787.736
|% 4,26
|
|EKGYO
|8,23
|1.237.004.806
|% 1,73
|
|AKBNK
|18,11
|2.145.625.418
|% 4,02
|
|ISCTR
|12,44
|1.433.216.883
|% 5,51
|
|EREGL
|43,76
|4.749.009.353
|% -0,50
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8982
|18,9010
|% 0,06
|
|Euro
|20,0982
|20,1044
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6297
|22,7432
|% -0,24
|
|Frank
|20,1323
|20,2536
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0203
|5,0455
|% 0,05
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,04
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.125
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|7.602
|7.716
|-12,00
|
|Tam
|7.640
|7.687
|44,00
|
|Yarım
|3.733
|3.762
|22,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.881
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,12
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|-1,29
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43FORMT
Yüzde 9.68 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 819, 400 adet işlem
-
14:42YEOTK
Yüzde 6.06 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 979 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 29 artarak (% 2.43 ) 5, 872
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
-
14:41XU100
Endeks 5, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 48, 346.00 milyon TL de