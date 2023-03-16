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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.03.2023 09:04
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FATİH YÜCEL 3313390 TRY 11,0446
HÜSEYİN YÜCEL 3020000 TRY 10,0667
SELAHATTİN YÜCEL 1832000 TRY 6,1067
EKREM AKBEYAZ 1673000 TRY 5,5767
CENNETİ MUALLA YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
ALAATTİN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
EMRE YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
CEREN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 301000 TRY 1,0033
ÖMER AKBEYAZ 166610 TRY 0,5554
FATİH MEHMET AKBEYAZ 20000 TRY 0,0667
HALKA AÇIK 15674000 TRY 52,2467




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125388


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 11,77 13.180.190 % 10,00  
GOKNR 19,48 539.324.809 % 9,99  
SOKE 17,87 308.749.836 % 9,97  
DGGYO 28,98 12.485.746 % 9,94  
EMKEL 13,62 114.156.474 % 9,93  
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13:09 Alış Satış %  
Dolar 18,9955 19,0012 % 0,05  
Euro 20,1649 20,1772 % 0,45  
Sterlin 22,8615 22,9762 % 0,15  
Frank 20,3957 20,5186 % 0,66  
Riyal 5,0439 5,0692 % 0,05  
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13:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 3,42  
Altın Gr. 1.174 1.174 2,57  
Cumhuriyet 7.874 7.993 -12,00  
Tam 7.915 7.965 0,00  
Yarım 3.867 3.898 0,00  
Çeyrek 1.933 1.949 0,00  
Gümüş.Ons 21,92 21,94 0,16  
Gümüş Gr. 13,38 13,39 0,09  
B. Petrol 74,60 74,60 0,91  
Seans Raporu 13:09
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