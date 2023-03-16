***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.03.2023 09:04
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FATİH YÜCEL 3313390 TRY 11,0446
HÜSEYİN YÜCEL 3020000 TRY 10,0667
SELAHATTİN YÜCEL 1832000 TRY 6,1067
EKREM AKBEYAZ 1673000 TRY 5,5767
CENNETİ MUALLA YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
ALAATTİN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
EMRE YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
CEREN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 301000 TRY 1,0033
ÖMER AKBEYAZ 166610 TRY 0,5554
FATİH MEHMET AKBEYAZ 20000 TRY 0,0667
HALKA AÇIK 15674000 TRY 52,2467
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125388
BIST
13:115.209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 87,09
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:1119,0012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:1120,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0926
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:111.174,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.174,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:09
|MARKA
|11,77
|13.180.190
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|539.324.809
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|308.749.836
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.485.746
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.156.474
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,82
|21.677.682
|% -5,63
|
|PENTA
|24,22
|365.137.372
|% -5,24
|
|RODRG
|67,00
|21.947.749
|% -4,29
|
|TLMAN
|57,75
|12.757.092
|% -3,10
|
|ASTOR
|57,90
|2.823.708.122
|% 7,92
|
|ISCTR
|14,85
|2.576.920.042
|% 1,57
|
|EREGL
|39,76
|1.846.592.985
|% 3,06
|
|THYAO
|133,00
|1.459.163.571
|% 1,60
|
|SASA
|114,40
|1.164.740.724
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,85
|2.576.920.042
|% 1,57
|
|YKBNK
|11,33
|1.146.016.976
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,29
|507.895.564
|% 1,11
|
|AKBNK
|18,90
|1.142.077.010
|% 1,61
|
|ASTOR
|57,90
|2.823.708.122
|% 7,92
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9955
|19,0012
|% 0,05
|
|Euro
|20,1649
|20,1772
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,8615
|22,9762
|% 0,15
|
|Frank
|20,3957
|20,5186
|% 0,66
|
|Riyal
|5,0439
|5,0692
|% 0,05
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,42
|
|Altın Gr.
|1.174
|1.174
|2,57
|
|Cumhuriyet
|7.874
|7.993
|-12,00
|
|Tam
|7.915
|7.965
|0,00
|
|Yarım
|3.867
|3.898
|0,00
|
|Çeyrek
|1.933
|1.949
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,09
|
|B. Petrol
|74,60
|74,60
|0,91
|