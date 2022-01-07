***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATIONVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%52Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%1,07İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih07/01/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin maliyetlerini olumlu etkileyecektir.Açıklamalar2022 Yılı İhracat ve yurt içi siparişlerimizin üretiminde kullanılmak üzere hammadde tedarikçilerimizdenBIST