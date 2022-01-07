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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

07.01.2022 09:33
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%52
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%1,07
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
07/01/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin maliyetlerini olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

2022 Yılı İhracat ve yurt içi siparişlerimizin üretiminde kullanılmak üzere hammadde tedarikçilerimizden

BIST
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BIST En Aktif Hisseler10:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 113,40 5.850.079 % 9,99  
UZERB 51,20 1.132.083 % 9,97  
BRMEN 2,12 155.551 % 9,84  
RODRG 18,23 401.443 % 8,77  
OSMEN 28,48 2.575.969 % 7,31  
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10:49 Alış Satış %  
Dolar 13,8162 13,8552 % 0,10  
Euro 15,6134 15,6732 % 0,18  
Sterlin 18,6234 18,7168 % 0,05  
Frank 14,9184 15,0083 % 0,04  
Riyal 3,6650 3,6834 % 0,00  
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10:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 2,18  
Altın Gr. 798 798 4,67  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,07 22,09 -0,11  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 0,01  
B. Petrol 82,52 82,52 0,53  
Seans Raporu 10:49
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