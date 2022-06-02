***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıHORNBACH BAUMARKT AGVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih30/08/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarHORNBACH GROUP 9 Farklı Avrupa Ülkesinde toplam 167 Satış noktası ile Avrupanın en büyük 5 yapı market zincirinden biridir.2022 Yılı için 2.000.000 Euro luk satış için anlaşmaya varılmış ve yeni müşteri olarak portföyümüze girmiştir.Söz konusu anlaşma kapsamında teslimatlar bir yıl içerisinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034349BIST