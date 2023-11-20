***RODRG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.11.2023 18:30
***RODRG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [RODRG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RODRG.E payları 21/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218981
BIST
'
18:057.946
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 93,01
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
18:0528,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1033
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7818
En Düşük
28,6078
18:0531,5652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2345
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5652
En Düşük
31,2258
18:051.823,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.824,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAYO
|27,94
|13.051.691
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|49.792.846
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.798.833
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.413.882
|% 10,00
|
|BRSAN
|804,00
|1.963.061.012
|% 9,99
|
|ISBTR
|627.965,00
|6.290.750
|% -10,00
|
|KLNMA
|47,70
|13.557.477
|% -10,00
|
|BALAT
|34,12
|5.595.996
|% -9,97
|
|AYES
|45,96
|7.286.202
|% -9,97
|
|KSTUR
|2.101,00
|5.509.763
|% -9,75
|
|THYAO
|254,75
|9.478.275.377
|% 0,20
|
|ASELS
|44,60
|3.864.251.470
|% 5,64
|
|EREGL
|39,60
|3.805.395.266
|% 3,45
|
|TUPRS
|153,60
|3.572.879.201
|% 0,07
|
|MIATK
|51,00
|2.569.647.828
|% -9,05
|
|ZOREN
|5,08
|1.081.007.118
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,65
|1.499.169.663
|% 1,59
|
|ISCTR
|20,82
|2.471.115.491
|% 1,36
|
|IHLAS
|1,36
|146.730.863
|% -4,90
|
|SKBNK
|7,23
|761.821.620
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7225
|28,7807
|% 0,36
|
|Euro
|31,4552
|31,5652
|% 0,75
|
|Sterlin
|35,7962
|35,9757
|% 0,48
|
|Frank
|32,3299
|32,5247
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6353
|7,6736
|% 0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RNPOL
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 178, 580 adet işlem
-
17:56ASELS
Yüzde 5.54 oranında artışla 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 817, 448 adet işlem
-
17:55KRSTL
Yüzde 7.09 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 405, 297 adet işlem
-
17:54PENTA
Yüzde 5.93 oranında artışla 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 673, 750 adet işlem
-
17:53EDATA
Yüzde 7.93 oranında artışla 19.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 379, 925 adet işlem