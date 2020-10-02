***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2020 16:02
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878025
BIST
15:591.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:597,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:599,0799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0178
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:59475,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,33
|Açılış
|: 475,84
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ALCAR
|143,00
|59.411.068
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.426.531
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.750.935
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|82.232.522
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|739.469
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|THYAO
|10,73
|2.015.571.213
|% 1,80
|
|SISE
|7,12
|1.985.490.833
|% 3,04
|
|GARAN
|7,12
|1.092.130.563
|% 0,00
|
|ASELS
|18,42
|854.620.120
|% -0,59
|
|KRDMD
|3,43
|761.344.780
|% 0,59
|
|SISE
|7,12
|1.985.490.833
|% 3,04
|
|KRDMD
|3,43
|761.344.780
|% 0,59
|
|THYAO
|10,73
|2.015.571.213
|% 1,80
|
|GARAN
|7,12
|1.092.130.563
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,25
|312.784.625
|% -7,79
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7500
|7,7544
|% 0,11
|
|Euro
|9,0671
|9,0779
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,9783
|10,0283
|% 0,32
|
|Frank
|8,3703
|8,4207
|% -0,29
|
|Riyal
|2,0576
|2,0680
|% -0,01
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|4,99
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.125
|3.203
|-0,68
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|-0,33
|
|Çeyrek
|757
|775
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|39,41
|39,41
|-1,52
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TSKB, ARCLK
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 6 kaybederek (% -0.06 ) 1, 047
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, UZERB, BRYAT, BALAT, KERVN, YAPRK, MMCAS, TLMAN, BMELK, OLMIP
-
16:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, DIRIT, COSMO, ATSYH, MERIT, SUMAS, EGCYO, CRFSA, BRKO, TACTR
-
16:08
NIBAS, KAPLM, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında