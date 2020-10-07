***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2020 14:49
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879083
BIST
16:401.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:407,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0584
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:409,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0994
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:40476,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,84
|Açılış
|: 476,65
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:40
|YGYO
|1,10
|184.309.474
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.672.340
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.341.547
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.424.807
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.854.073
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|1.403.842.863
|% -1,27
|
|ODAS
|3,36
|1.207.583.208
|% 2,75
|
|ASELS
|18,58
|829.817.585
|% 0,22
|
|SISE
|6,79
|792.795.280
|% -0,88
|
|PETKM
|4,36
|616.115.748
|% 1,40
|
|ODAS
|3,36
|1.207.583.208
|% 2,75
|
|GARAN
|7,02
|1.403.842.863
|% -1,27
|
|YGYO
|1,10
|184.309.474
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|469.305.626
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,92
|320.260.213
|% 4,35
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8515
|7,8562
|% 0,75
|
|Euro
|9,2441
|9,2515
|% 1,09
|
|Sterlin
|10,0986
|10,1493
|% 0,92
|
|Frank
|8,5474
|8,5989
|% 1,04
|
|Riyal
|2,0904
|2,1009
|% 0,88
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,58
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,68
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:53PEKGY
Yüzde 9.68 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 867, 214 adet işlem
-
16:52MSGYO
Yüzde 5.35 oranında artışla 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 799, 464 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 04 kaybederek (% -0.24 ) 1, 283
-
16:51XU100
Endeks 1, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 13, 559.00 milyon TL de
-
16:51ERSU
Yüzde 4.55 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 326, 691 adet işlem