***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2020 10:54
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884604
BIST
12:121.135
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -17,31
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.133
12:128,2808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0960
|Açılış
|: 8,2690
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2808
En Düşük
8,1715
12:129,7342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0753
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7342
En Düşük
9,6415
12:12505,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,90
|Açılış
|: 505,57
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
505,95
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:12
|DYOBY
|12,43
|17.223.926
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.056.064
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.831.982
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|364.986
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|84.584
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|MMCAS
|5,41
|250.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,00
|1.083.571.872
|% 6,38
|
|TSKB
|2,32
|995.372.113
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,79
|564.025.316
|% 4,68
|
|ASELS
|17,67
|543.636.011
|% 1,79
|
|GARAN
|6,82
|437.828.757
|% -1,16
|
|SKBNK
|2,00
|1.083.571.872
|% 6,38
|
|TSKB
|2,32
|995.372.113
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,79
|564.025.316
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,15
|186.841.041
|% -0,46
|
|KRDMD
|3,23
|263.071.083
|% -1,52
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2751
|8,2808
|% 1,17
|
|Euro
|9,7301
|9,7342
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,7039
|10,7576
|% 0,61
|
|Frank
|9,0344
|9,0888
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1973
|2,2083
|% 1,06
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-5,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.369
|1,00
|
|Tam
|3.328
|3.411
|24,72
|
|Yarım
|1.609
|1.650
|11,96
|
|Çeyrek
|807
|825
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,20
|
Seans Raporu
12:12
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12:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, ASELS, SAHOL
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12:26XU050
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12:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLYHO, MRSHL, CASA, IZMDC, VANGD, IDEAS, SNKRN, DYOBY, KONTR, EUYO
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