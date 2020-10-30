***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:19
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884835
BIST
10:291.107
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -19,77
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
10:298,3122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3406
En Düşük
8,2678
10:299,7187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0378
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7457
En Düşük
9,6423
10:29501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,75
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,43
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler10:29
|KARTN
|1.812,80
|19.984.307
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|EMNIS
|21,66
|272.613
|% 9,95
|
|KENT
|298,80
|549.793
|% -10,00
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|TSKB
|2,45
|763.900.311
|% 5,60
|
|SKBNK
|2,01
|305.313.462
|% 1,52
|
|ALBRK
|1,78
|118.189.916
|% 0,56
|
|SISE
|6,21
|114.232.500
|% -1,58
|
|ASELS
|16,98
|100.003.025
|% -2,41
|
|TSKB
|2,45
|763.900.311
|% 5,60
|
|SKBNK
|2,01
|305.313.462
|% 1,52
|
|ALBRK
|1,78
|118.189.916
|% 0,56
|
|IHLAS
|1,06
|31.330.997
|% -3,64
|
|ODAS
|3,02
|72.856.819
|% -1,31
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3062
|8,3122
|% 0,29
|
|Euro
|9,7020
|9,7187
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,7338
|10,7877
|% 0,55
|
|Frank
|9,0754
|9,1301
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2161
|2,2272
|% 0,66
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|4,01
|
|Altın Gr.
|501
|501
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,02
|
|B. Petrol
|37,67
|37,67
|-0,59
|
Seans Raporu
10:29
daha fazla
-
10:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, MGROS, KOZAL
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10:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, DOHOL, PETKM
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10:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 28 kaybederek (% -1.60 ) 999
-
10:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, EMNIS, EGCEY, BURVA, EGCYH, MMCAS, CASA, BRKO, KARTN, VANGD
-
10:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASCM, FORMT, KLNMA, POLTK, UZERB, TSGYO, ITTFH, ORMA, ATSYH, KENT