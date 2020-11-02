***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 11:56
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885352
BIST
13:131.140
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 27,21
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.140
En Düşük
1.118
13:138,3820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:139,7604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0894
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:13508,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,38
|Açılış
|: 508,67
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:13
|KARTN
|1.994,00
|8.775.594
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.179.955.512
|% 2,35
|
|ASELS
|17,79
|848.051.366
|% 6,21
|
|GARAN
|6,70
|655.565.937
|% 1,52
|
|SISE
|6,28
|605.434.569
|% 2,45
|
|THYAO
|9,71
|580.506.957
|% 7,65
|
|TSKB
|2,61
|2.179.955.512
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|568.721.255
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,75
|254.121.070
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,84
|211.010.370
|% 1,66
|
|GARAN
|6,70
|655.565.937
|% 1,52
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3749
|8,3820
|% 0,44
|
|Euro
|9,7509
|9,7604
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,7963
|10,8504
|% 0,20
|
|Frank
|9,1058
|9,1607
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2291
|2,2403
|% 0,48
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,44
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|24,70
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|11,95
|
|Çeyrek
|814
|832
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,13
|
|B. Petrol
|37,32
|37,32
|-0,62
|