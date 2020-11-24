***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 10:18
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889688
BIST
11:351.329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 15,14
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
11:357,8663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0210
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
7,9523
En Düşük
7,8445
11:359,3469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0089
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,4300
En Düşük
9,2899
11:35462,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,15
|Açılış
|: 462,48
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler11:35
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|45.232.021
|% 9,99
|
|KLMSN
|22,68
|25.649.668
|% 9,99
|
|CASA
|80,50
|2.845.917
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|CRFSA
|115,80
|23.447.304
|% -9,94
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|DOAS
|28,78
|11.683.356
|% -5,02
|
|YONGA
|30,00
|127.650
|% -4,64
|
|EKGYO
|2,14
|1.173.945.488
|% 2,88
|
|HLGYO
|2,95
|197.483.580
|% 1,72
|
|TKFEN
|15,60
|177.880.296
|% 2,97
|
|ODAS
|3,59
|170.562.734
|% 1,70
|
|HALKB
|5,41
|168.804.452
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,14
|1.173.945.488
|% 2,88
|
|HLGYO
|2,95
|197.483.580
|% 1,72
|
|ODAS
|3,59
|170.562.734
|% 1,70
|
|ALBRK
|1,77
|77.110.557
|% 1,72
|
|PEKGY
|2,41
|82.814.145
|% -1,23
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8598
|7,8663
|% -0,27
|
|Euro
|9,3374
|9,3469
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,5099
|10,5626
|% 0,35
|
|Frank
|8,6291
|8,6811
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0960
|2,1065
|% -0,04
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-9,02
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,49
|46,49
|0,45
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:48GEDZA
Yüzde 6.20 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 608, 148 adet işlem
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11:46AVTUR
Yüzde 4.82 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 238, 781 adet işlem
-
11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, YKBNK, TKFEN
-
11:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 06 artarak (% 1.19 ) 1, 200
-
11:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, AVGYO, CASA, KERVN, ALCAR, KLMSN, SAFKR, POLTK, ERBOS