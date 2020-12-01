***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2020 10:00
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890672
BIST
13:421.303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,72
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.288
13:427,8547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
13:429,4029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0671
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
13:42453,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,82
|Açılış
|: 453,84
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
456,28
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KONYA
|1.066,00
|78.253.632
|% 10,00
|
|UZERB
|35,66
|683.460
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|92.853.320
|% 9,98
|
|SELEC
|13,79
|50.076.606
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|10.579.451
|% 9,97
|
|BASCM
|11,37
|176.621
|% -9,98
|
|POLTK
|290,10
|3.081.811
|% -9,96
|
|CASA
|71,15
|1.785.221
|% -9,88
|
|KERVN
|1,14
|534.780
|% -9,52
|
|LKMNH
|11,76
|65.491.843
|% -4,85
|
|GARAN
|9,02
|2.585.510.089
|% 3,09
|
|KRDMD
|4,74
|1.110.990.530
|% -3,27
|
|EKGYO
|2,16
|671.968.430
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,93
|509.937.787
|% 2,45
|
|SISE
|6,82
|498.797.498
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,16
|671.968.430
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|2.585.510.089
|% 3,09
|
|KRDMD
|4,74
|1.110.990.530
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,93
|509.937.787
|% 2,45
|
|TSKB
|2,31
|315.167.346
|% 0,87
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8501
|7,8547
|% 0,37
|
|Euro
|9,3968
|9,4029
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,4494
|10,5018
|% 0,47
|
|Frank
|8,6258
|8,6777
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0870
|2,0975
|% 0,32
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|21,38
|
|Altın Gr.
|453
|453
|6,25
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|60,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|51,53
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|24,93
|
|Çeyrek
|725
|742
|12,46
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|0,15
|
|B. Petrol
|47,89
|47,89
|0,01
|