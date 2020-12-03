***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 10:11
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891115
BIST
10:081.323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,10
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.321
10:087,8986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0370
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9176
En Düşük
7,8413
10:089,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0644
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,6062
En Düşük
9,4986
10:08464,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,60
|Açılış
|: 464,71
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
464,75
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:08
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|30.340.913
|% 9,98
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|SAFKR
|20,20
|15.014.807
|% 9,54
|
|AYES
|13,50
|588.857
|% 8,35
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|RODRG
|14,02
|1.073.229
|% -7,94
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|GARAN
|9,20
|135.197.452
|% -0,22
|
|CEMAS
|2,59
|128.098.890
|% 4,44
|
|SELEC
|16,25
|106.936.757
|% 7,19
|
|THYAO
|12,22
|104.528.359
|% -0,24
|
|KRDMD
|5,05
|97.967.098
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,59
|128.098.890
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,17
|60.295.560
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|91.836.848
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,11
|88.720.851
|% -0,24
|
|TSKB
|2,18
|45.673.885
|% -2,68
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8898
|7,8986
|% 0,47
|
|Euro
|9,5680
|9,5814
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,5225
|10,5753
|% 0,44
|
|Frank
|8,7770
|8,8299
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0929
|2,1034
|% 0,16
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,98
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,01
|
|B. Petrol
|48,25
|48,25
|0,00
|
Seans Raporu
10:08
daha fazla
-
10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, GUBRF, YKBNK
-
10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, OYAKC, KOZAA
-
10:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 89 kaybederek (% -0.16 ) 1, 192
-
10:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TSPOR, UMPAS
-
10:22
TKNSA, AYES, SARKY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında