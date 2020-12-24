***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 14:46
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894757
BIST
14:461.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.428
En Düşük
1.415
14:467,5768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0637
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5541
14:469,2413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0889
|Açılış
|: 9,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2200
14:46456,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,30
|Açılış
|: 456,74
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler14:46
|BRSAN
|33,66
|291.567.223
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|92.134.468
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|1.334.635
|% 9,97
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,43
|705.951.762
|% -8,04
|
|PEKGY
|2,86
|629.158.486
|% -7,74
|
|NIBAS
|65,00
|10.229.054
|% -7,14
|
|MMCAS
|4,45
|446.576
|% -5,72
|
|GARAN
|10,12
|2.416.674.642
|% 1,61
|
|THYAO
|12,79
|1.218.072.319
|% 2,65
|
|ECILC
|7,83
|1.122.333.344
|% 7,55
|
|SKBNK
|1,56
|928.351.868
|% -1,27
|
|PETKM
|5,06
|888.386.796
|% 0,20
|
|SKBNK
|1,56
|928.351.868
|% -1,27
|
|GARAN
|10,12
|2.416.674.642
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,09
|721.358.155
|% 1,31
|
|PEKGY
|2,86
|629.158.486
|% -7,74
|
|HLGYO
|3,43
|705.951.762
|% -8,04
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5720
|7,5768
|% -0,83
|
|Euro
|9,2322
|9,2413
|% -0,95
|
|Sterlin
|10,2639
|10,3154
|% -0,26
|
|Frank
|8,4870
|8,5381
|% -0,98
|
|Riyal
|2,0118
|2,0219
|% -0,90
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|3,95
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-15,00
|
|Tam
|3.013
|3.089
|-16,10
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-7,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,93
|50,93
|-0,31
|