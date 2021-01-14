***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2021 14:40
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902105
BIST
16:071.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
16:077,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0357
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3646
16:078,9442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0562
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9380
16:07436,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,70
|Açılış
|: 436,83
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler16:05
|PKENT
|979,00
|2.175.947
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.609.728
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.714.740
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|UMPAS
|3,11
|177.216
|% -9,86
|
|EUYO
|4,67
|1.386.220
|% -9,85
|
|ARTI
|8,15
|7.849.488
|% -9,85
|
|KOZAL
|113,30
|1.012.671.603
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,47
|999.614.147
|% 0,82
|
|FENER
|39,72
|736.219.684
|% 1,90
|
|VAKBN
|4,89
|362.133.103
|% -0,20
|
|HALKB
|5,72
|307.724.745
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,47
|999.614.147
|% 0,82
|
|IHLGM
|1,38
|164.660.993
|% 1,47
|
|ODAS
|3,89
|266.272.701
|% -1,52
|
|HLGYO
|3,40
|167.863.112
|% 1,49
|
|CEMAS
|2,20
|69.186.915
|% -1,79
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3627
|7,3683
|% -0,47
|
|Euro
|8,9394
|8,9470
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,0377
|10,0881
|% -0,22
|
|Frank
|8,2529
|8,3026
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% -0,24
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,93
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.890
|2.963
|-44,60
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,57
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,79
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,33
|
Seans Raporu
16:05
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16:21OYLUM
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 4.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 358, 013 adet işlem
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16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 52 kaybederek (% -0.62 ) 1, 687
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16:17XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 24, 655.00 milyon TL de
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16:16SILVR
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 10.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 506 adet işlem
-
16:13LUKSK
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 33.58 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 781 adet işlem