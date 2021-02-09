***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 11:43
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908556
BIST
12:591.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,63
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
12:597,0954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
12:598,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0610
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
12:59420,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,37
|Açılış
|: 420,83
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler12:59
|MERIT
|181,50
|978.285
|% 10,00
|
|ERBOS
|60,50
|127.650.580
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|CLEBI
|175,40
|52.152.278
|% 9,97
|
|DAGHL
|16,98
|16.887.415
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|NIBAS
|31,56
|12.485.928
|% -5,23
|
|RALYH
|4,79
|5.415.057
|% -4,96
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|KOZAL
|140,90
|1.659.766.860
|% 4,84
|
|EKGYO
|2,60
|1.580.173.016
|% -3,35
|
|GARAN
|10,10
|1.026.855.812
|% 2,64
|
|SISE
|7,83
|962.210.026
|% 2,76
|
|PETKM
|5,36
|953.457.681
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,60
|1.580.173.016
|% -3,35
|
|DOHOL
|3,57
|718.274.970
|% -2,46
|
|PETKM
|5,36
|953.457.681
|% 3,28
|
|TSKB
|1,82
|307.789.322
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,22
|382.087.763
|% -0,89
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0920
|7,0954
|% 0,31
|
|Euro
|8,5909
|8,5933
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,7379
|9,7868
|% 0,43
|
|Frank
|7,9024
|7,9500
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8837
|1,8932
|% 0,14
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|17,14
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,63
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|21,00
|
|Tam
|2.786
|2.857
|22,26
|
|Yarım
|1.347
|1.382
|10,77
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,38
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|60,86
|60,86
|0,16
|