***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2021 10:00
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908782
BIST
11:221.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.548
11:227,0645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 7,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0584
11:228,5786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5518
11:22418,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,59
|Açılış
|: 418,83
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ERBOS
|66,55
|21.774.425
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,54
|19.788.029
|% -8,24
|
|RODRG
|23,58
|7.634.979
|% -7,67
|
|NIBAS
|28,84
|9.771.863
|% -4,31
|
|KOZAL
|136,60
|501.160.739
|% -0,65
|
|GSDHO
|2,81
|451.845.613
|% 5,64
|
|EKGYO
|2,62
|420.965.734
|% 0,77
|
|PETKM
|5,26
|369.087.530
|% -0,57
|
|KRDMD
|7,17
|356.933.177
|% 2,14
|
|GSDHO
|2,81
|451.845.613
|% 5,64
|
|EKGYO
|2,62
|420.965.734
|% 0,77
|
|PETKM
|5,26
|369.087.530
|% -0,57
|
|IHLAS
|1,05
|64.665.245
|% -1,87
|
|ODAS
|4,16
|212.769.895
|% 0,48
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0616
|7,0645
|% -0,06
|
|Euro
|8,5728
|8,5786
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7430
|9,7919
|% 0,08
|
|Frank
|7,8971
|7,9447
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% -0,03
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|8,07
|
|Altın Gr.
|418
|419
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|61,05
|61,05
|-0,17
|