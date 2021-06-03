***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2021 11:43
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939822
BIST
13:121.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.433
13:128,6263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0336
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
13:1210,5411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0431
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5554
En Düşük
10,4950
13:12526,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,84
|Açılış
|: 526,40
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler13:10
|MERIT
|241,90
|321.045
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.337.229
|% 9,87
|
|MZHLD
|42,38
|3.508.611
|% 9,85
|
|EPLAS
|30,10
|9.203.467
|% 9,06
|
|TKURU
|239,50
|4.456.627
|% 8,86
|
|BALAT
|6,12
|211.422
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KERVN
|0,69
|293.223
|% -8,00
|
|CANTE
|8,04
|42.478.135
|% -5,19
|
|CELHA
|6,81
|4.639.590
|% -3,54
|
|THYAO
|13,96
|1.270.911.142
|% 2,27
|
|GARAN
|8,05
|639.636.976
|% -0,12
|
|KRDMD
|7,90
|435.831.119
|% 1,15
|
|SISE
|7,98
|344.481.465
|% 2,18
|
|PETKM
|6,40
|319.609.152
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,19
|278.723.367
|% -0,90
|
|THYAO
|13,96
|1.270.911.142
|% 2,27
|
|GARAN
|8,05
|639.636.976
|% -0,12
|
|IHLAS
|0,63
|39.218.470
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,95
|112.686.813
|% 1,04
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6302
|8,6316
|% 0,45
|
|Euro
|10,5435
|10,5504
|% 0,50
|
|Sterlin
|12,2179
|12,2791
|% 0,64
|
|Frank
|9,5644
|9,6220
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2949
|2,3064
|% 0,46
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-12,15
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-7,00
|
|Tam
|3.458
|3.545
|-11,33
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-5,48
|
|Çeyrek
|838
|858
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,88
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|0,09
|