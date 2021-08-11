***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 10:00
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957153
BIST
10:441.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,50
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.431
10:448,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0252
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6253
En Düşük
8,4782
10:4410,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0340
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1277
En Düşük
10,0616
10:44480,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,52
|Açılış
|: 479,86
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler10:44
|MARKA
|5,06
|2.965.540
|% 10,00
|
|DAGI
|4,71
|29.796.861
|% 9,79
|
|KARYE
|12,84
|70.108.931
|% 8,08
|
|DENGE
|1,42
|1.494.424
|% 6,77
|
|VKING
|6,09
|3.590.412
|% 6,47
|
|IDGYO
|3,63
|210.409
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,44
|28.654.155
|% -7,98
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|19,04
|14.846.578
|% -5,93
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|KRDMD
|8,00
|539.104.148
|% -0,12
|
|GENIL
|16,63
|307.611.813
|% 5,72
|
|EREGL
|19,93
|275.993.862
|% 1,12
|
|GARAN
|9,15
|264.435.860
|% 0,44
|
|SISE
|8,42
|236.144.384
|% 0,36
|
|KRDMD
|8,00
|539.104.148
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,87
|70.086.751
|% 1,08
|
|GARAN
|9,15
|264.435.860
|% 0,44
|
|SISE
|8,42
|236.144.384
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,47
|63.268.784
|% -0,80
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6193
|8,6238
|% 0,29
|
|Euro
|10,0779
|10,1277
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,8685
|11,9280
|% 0,15
|
|Frank
|9,2883
|9,3443
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2905
|2,3020
|% 0,31
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|4,06
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|70,92
|70,92
|0,29
|