***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 10:20
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957166
BIST
11:401.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,76
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
11:408,6338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0352
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
11:4010,1198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0261
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1408
En Düşük
10,0616
11:40480,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,10
|Açılış
|: 480,78
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,18
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:40
|MARKA
|5,06
|3.012.633
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|90.979.522
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.045.044
|% 9,79
|
|SELGD
|6,64
|15.847.663
|% 7,62
|
|VKING
|6,12
|6.758.966
|% 6,99
|
|IDGYO
|3,63
|280.824
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,30
|37.934.143
|% -8,31
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,84
|29.851.636
|% -6,92
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|KRDMD
|8,03
|662.380.321
|% 0,25
|
|SISE
|8,39
|511.133.456
|% 0,00
|
|GENIL
|16,57
|449.615.176
|% 5,34
|
|EREGL
|19,84
|448.135.453
|% 0,66
|
|GARAN
|9,11
|350.894.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,03
|662.380.321
|% 0,25
|
|EKGYO
|1,86
|119.641.461
|% 0,54
|
|SISE
|8,39
|511.133.456
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|141.701.161
|% -1,61
|
|GARAN
|9,11
|350.894.953
|% 0,00
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6308
|8,6338
|% 0,41
|
|Euro
|10,1148
|10,1198
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,8903
|11,9499
|% 0,34
|
|Frank
|9,3048
|9,3609
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2945
|2,3060
|% 0,48
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|2,90
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|70,75
|70,75
|0,12
|