***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 10:38
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957174
BIST
11:041.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.431
11:048,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6253
En Düşük
8,4782
11:0410,1090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0153
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1199
En Düşük
10,0616
11:04480,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,75
|Açılış
|: 480,31
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:02
|MARKA
|5,06
|2.979.864
|% 10,00
|
|DAGI
|4,71
|30.313.590
|% 9,79
|
|KARYE
|12,90
|79.397.755
|% 8,59
|
|PKENT
|2.136,90
|344.629
|% 7,66
|
|VKING
|6,14
|4.928.255
|% 7,34
|
|IDGYO
|3,63
|267.324
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,40
|32.298.562
|% -8,07
|
|NETAS
|18,70
|22.913.446
|% -7,61
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|KRDMD
|8,00
|569.678.918
|% -0,12
|
|SISE
|8,40
|419.448.106
|% 0,12
|
|GENIL
|16,62
|354.507.102
|% 5,66
|
|EREGL
|20,00
|350.283.747
|% 1,47
|
|GARAN
|9,14
|274.528.733
|% 0,33
|
|KRDMD
|8,00
|569.678.918
|% -0,12
|
|SISE
|8,40
|419.448.106
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,47
|102.820.766
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,87
|71.498.903
|% 1,08
|
|GARAN
|9,14
|274.528.733
|% 0,33
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6195
|8,6231
|% 0,28
|
|Euro
|10,1044
|10,1090
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,8757
|11,9353
|% 0,21
|
|Frank
|9,2962
|9,3522
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% 0,35
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|4,06
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|70,92
|70,92
|0,29
|