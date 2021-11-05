***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2021 10:33
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975052
BIST
10:251.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.578
En Düşük
1.571
10:259,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0555
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
10:2511,2667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0405
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
10:25562,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,65
|Açılış
|: 562,28
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|RALYH
|8,74
|46.804.278
|% 6,46
|
|KONTR
|79,40
|80.097.065
|% 6,22
|
|IZFAS
|6,69
|1.604.785
|% 5,69
|
|GEDZA
|17,19
|4.331.326
|% 5,59
|
|BASGZ
|25,24
|1.981.820
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|50.950.415
|% -9,99
|
|DARDL
|2,76
|18.290.450
|% -6,44
|
|GRNYO
|2,47
|587.622
|% -4,63
|
|ERBOS
|126,70
|23.624.237
|% -4,16
|
|THYAO
|17,07
|392.785.961
|% 0,59
|
|GARAN
|10,43
|301.705.838
|% -0,19
|
|TUPRS
|142,40
|267.144.989
|% -0,21
|
|EKGYO
|2,07
|146.012.305
|% 0,98
|
|ASELS
|16,75
|131.472.498
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,07
|146.012.305
|% 0,98
|
|TSKB
|1,52
|100.323.846
|% -0,65
|
|SKBNK
|1,10
|52.516.088
|% 0,00
|
|GARAN
|10,43
|301.705.838
|% -0,19
|
|ODAS
|1,45
|38.552.968
|% 0,00
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7364
|9,7407
|% 0,60
|
|Euro
|11,2589
|11,2693
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,0945
|13,1601
|% 0,32
|
|Frank
|10,6200
|10,6840
|% 0,33
|
|Riyal
|2,5853
|2,5982
|% 0,30
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|6,21
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|80,63
|80,63
|0,09
|