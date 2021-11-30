***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 16:27
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980266
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,2948
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 0,4785
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,4840
En Düşük
12,6998
18:0515,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 4,12%
|| 0,5962
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
15,2418
En Düşük
14,2915
18:05765,60
En Yüksek
|Değişim
|: 4,16%
|| 30,60
|Açılış
|: 765,54
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
768,50
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.954
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2786
|13,2948
|% 3,73
|
|Euro
|14,9984
|15,0651
|% 4,12
|
|Sterlin
|17,7263
|17,8151
|% 4,30
|
|Frank
|14,5209
|14,6084
|% 5,09
|
|Riyal
|3,5623
|3,5802
|% 4,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-9,29
|
|Altın Gr.
|765
|766
|30,51
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,83
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,43
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-5,41
|