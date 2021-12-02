***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2021 13:27
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980643
BIST
16:581.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 20,02
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
16:5813,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1338
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
16:5815,3022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2382
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
16:58767,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 6,57
|Açılış
|: 767,91
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler16:58
|MIATK
|37,18
|3.305.265
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.232.415
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.669.507
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,52
|80.432.587
|% -9,36
|
|UZERB
|37,00
|1.190.031
|% -7,50
|
|KRDMD
|9,31
|1.889.926.806
|% 3,91
|
|THYAO
|18,14
|1.806.115.380
|% -1,47
|
|GARAN
|11,68
|1.592.366.450
|% 0,34
|
|EREGL
|23,50
|1.131.746.824
|% 2,44
|
|SISE
|13,26
|1.113.714.811
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,34
|854.975.794
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,37
|1.095.234.381
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,19
|272.906.460
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,31
|1.889.926.806
|% 3,91
|
|ADESE
|0,76
|134.937.183
|% 2,70
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4382
|13,4407
|% 1,01
|
|Euro
|15,2698
|15,3022
|% 1,58
|
|Sterlin
|17,8893
|17,9790
|% 1,62
|
|Frank
|14,6035
|14,6915
|% 1,42
|
|Riyal
|3,5808
|3,5988
|% 1,24
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,95
|
|Altın Gr.
|768
|768
|6,41
|
|Cumhuriyet
|5.072
|5.149
|5,00
|
|Tam
|5.059
|5.188
|4,31
|
|Yarım
|2.445
|2.509
|2,08
|
|Çeyrek
|1.227
|1.255
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,67
|0,15
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|-0,53
|