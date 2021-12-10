***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 10:02
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982574
BIST
10:142.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,81
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.036
En Düşük
2.016
10:1413,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0757
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
10:1415,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0646
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
10:14789,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,93
|Açılış
|: 789,18
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler10:14
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|7.123.448
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|NIBAS
|12,47
|45.537.284
|% 9,00
|
|EUHOL
|2,28
|13.866.622
|% 8,57
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|2.538.076
|% -9,82
|
|PCILT
|14,06
|14.906.168
|% -7,01
|
|THYAO
|22,42
|642.215.557
|% 1,91
|
|KRDMD
|10,54
|293.191.935
|% 0,38
|
|SISE
|15,58
|260.041.769
|% 1,17
|
|ASELS
|25,00
|220.407.548
|% -0,16
|
|BIMAS
|76,50
|147.042.717
|% 2,20
|
|ODAS
|1,61
|63.261.812
|% -1,23
|
|THYAO
|22,42
|642.215.557
|% 1,91
|
|TSKB
|1,61
|45.611.778
|% -1,23
|
|KRDMD
|10,54
|293.191.935
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,53
|68.424.169
|% 0,00
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8554
|13,8629
|% 0,55
|
|Euro
|15,6468
|15,6604
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,2416
|18,3331
|% 0,36
|
|Frank
|14,9026
|14,9924
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6780
|3,6964
|% 0,36
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-1,76
|
|Altın Gr.
|790
|790
|2,60
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,96
|73,96
|-0,46
|