***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 10:04
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985602
BIST
15:421.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -16,35
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
15:4211,2048
En Yüksek
|Değişim
|: -8,08%
|| -0,9851
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
15:4212,7010
En Yüksek
|Değişim
|: -8,23%
|| -1,1391
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
15:42661,14
En Yüksek
|Değişim
|: -6,59%
|| -46,66
|Açılış
|: 661,14
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler15:40
|PENTA
|359,70
|32.009.448
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.047.790
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.285.361
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.315.898
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.381.484
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|8.683.459
|% -9,93
|
|GARAN
|11,88
|3.028.142.838
|% 0,00
|
|SISE
|12,88
|2.365.918.254
|% -3,01
|
|EREGL
|25,44
|1.875.721.065
|% 0,00
|
|THYAO
|18,92
|1.395.721.684
|% 0,21
|
|TUPRS
|145,10
|1.377.505.074
|% -3,07
|
|YKBNK
|3,58
|1.267.698.505
|% 2,87
|
|GARAN
|11,88
|3.028.142.838
|% 0,00
|
|SISE
|12,88
|2.365.918.254
|% -3,01
|
|DOHOL
|2,73
|441.785.891
|% -1,80
|
|ODAS
|1,37
|206.654.490
|% 0,00
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1523
|11,1783
|% -8,30
|
|Euro
|12,6169
|12,7016
|% -8,23
|
|Sterlin
|15,2326
|15,3090
|% -6,28
|
|Frank
|12,2802
|12,3542
|% -7,10
|
|Riyal
|3,0146
|3,0297
|% -6,95
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,41
|
|Altın Gr.
|643
|643
|-64,67
|
|Cumhuriyet
|4.259
|4.324
|-581,00
|
|Tam
|4.261
|4.405
|-533,20
|
|Yarım
|2.059
|2.131
|-257,92
|
|Çeyrek
|1.033
|1.065
|-128,96
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,11
|8,13
|-0,83
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,14
|