***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:32
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055834
BIST
15:222.850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.848
15:2217,9662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:2218,2244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0295
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:221.026,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,59
|Açılış
|: 1.026,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler15:22
|CMBTN
|264,30
|35.023.570
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|16.272.736
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|9.687.741
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|349.276.072
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.347.902
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.854.216
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,66
|21.309.312
|% -7,31
|
|GSRAY
|6,21
|334.724.330
|% -6,48
|
|THYAO
|63,95
|4.068.969.480
|% 0,55
|
|TUPRS
|295,60
|3.323.995.158
|% 2,82
|
|YKBNK
|5,42
|1.507.664.346
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,29
|1.352.956.008
|% 0,68
|
|KARSN
|7,57
|1.342.039.530
|% 5,73
|
|YKBNK
|5,42
|1.507.664.346
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,53
|884.588.667
|% 0,28
|
|TSKB
|3,73
|887.145.755
|% 6,27
|
|KARSN
|7,57
|1.342.039.530
|% 5,73
|
|ZOREN
|2,69
|434.197.707
|% 1,89
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9622
|17,9662
|% 0,05
|
|Euro
|18,2107
|18,2244
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,5713
|21,6795
|% -0,08
|
|Frank
|18,8413
|18,9548
|% -0,34
|
|Riyal
|4,7704
|4,7943
|% 0,03
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|-2,00
|
|Tam
|6.901
|6.951
|-5,00
|
|Yarım
|3.363
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|95,83
|95,83
|0,73
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37PRKME
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 8.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 656, 379 adet işlem
-
15:36BAGFS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 19.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 078, 332 adet işlem
-
15:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TCELL, ASELS
-
15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 61 artarak (% 0.10 ) 2, 523
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, CMBTN, TRCAS, ALMAD, EKIZ, BRKO