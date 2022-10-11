***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2022 13:33
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070697
BIST
13:203.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -6,86
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
13:2018,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,6520
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
13:2018,0535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
13:20993,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,27
|Açılış
|: 993,27
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler13:20
|NTGAZ
|26,88
|82.296.439
|% 9,98
|
|ERCB
|46,72
|40.905.770
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|2.761.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|60.548.358
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|136.463.783
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|43.974.420
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|850.046
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.276.302
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|45.797.664
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|174.871.923
|% -6,97
|
|THYAO
|85,80
|2.287.443.638
|% -0,41
|
|SASA
|86,20
|1.813.234.606
|% 0,52
|
|PETKM
|14,99
|1.777.988.712
|% 2,95
|
|ASELS
|32,32
|1.076.978.814
|% -1,40
|
|EKGYO
|4,33
|1.031.174.906
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,33
|1.031.174.906
|% 0,23
|
|SKBNK
|1,74
|238.404.802
|% 1,75
|
|PETKM
|14,99
|1.777.988.712
|% 2,95
|
|AKFGY
|4,08
|382.709.363
|% 7,09
|
|ODAS
|7,87
|711.547.959
|% 4,52
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5828
|18,5902
|% 0,07
|
|Euro
|18,0442
|18,0535
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,4439
|20,5464
|% -0,18
|
|Frank
|18,5280
|18,6396
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,06
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-5,74
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.765
|-48,00
|
|Tam
|6.694
|6.744
|-37,00
|
|Yarım
|3.262
|3.297
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,22
|
|B. Petrol
|93,86
|93,86
|-2,33
|