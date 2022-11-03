***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 17:35
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076582
BIST
17:404.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 35,77
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:4018,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:4018,2528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0319
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:40972,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,40
|Açılış
|: 972,06
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KAREL
|23,32
|137.853.644
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.448.258
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|39.027.183
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.895.377
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|92.923.390
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMBTN
|394,90
|61.292.072
|% -8,52
|
|DMSAS
|8,20
|121.958.707
|% -8,38
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|101,90
|9.513.258.397
|% 1,09
|
|TUPRS
|405,90
|4.983.846.836
|% 2,76
|
|ASELS
|34,68
|4.342.775.825
|% -3,34
|
|SASA
|138,60
|3.856.303.977
|% 9,65
|
|PETKM
|13,98
|2.489.139.214
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,52
|1.608.397.058
|% -0,44
|
|ISCTR
|8,69
|2.342.214.749
|% -3,12
|
|YKBNK
|8,81
|2.248.933.077
|% -1,23
|
|ODAS
|8,64
|1.629.175.945
|% 2,13
|
|TSKB
|3,05
|578.939.924
|% -2,24
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6232
|% 0,03
|
|Euro
|18,2368
|18,2503
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,7790
|20,8832
|% -1,77
|
|Frank
|18,3480
|18,4585
|% -0,77
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% -0,09
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-11,04
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-7,45
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.554
|6.612
|-65,00
|
|Yarım
|3.193
|3.233
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.615
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,01
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|-1,66
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
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17:53XU100
Endeks 4, 106 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 74, 326.00 milyon TL de
-
17:52ULUFA
Yüzde 4.72 oranında artışla 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 093, 516 adet işlem
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17:50ITTFH
Yüzde 9.24 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 340, 602 adet işlem
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17:49KNFRT
Yüzde 4.58 oranında artışla 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 390, 697 adet işlem
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 02 artarak (% 0.70 ) 3, 608