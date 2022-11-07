***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 12:41
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077228
BIST
12:274.317
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 99,76
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:2718,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:2718,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0958
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:271.004,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.004,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:25
|EREGL
|36,62
|4.887.109.875
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|71.522.648
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|63.152.015
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|319.418.865
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|14.214.450
|% -9,93
|
|PRKME
|14,16
|82.817.253
|% -9,40
|
|ARENA
|16,67
|34.989.125
|% -8,15
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ULAS
|8,59
|5.879.265
|% -7,63
|
|EREGL
|36,62
|4.887.109.875
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,88
|4.286.807.338
|% 6,77
|
|THYAO
|103,80
|3.264.253.344
|% -0,38
|
|PETKM
|14,23
|1.938.758.959
|% 1,64
|
|SASA
|147,60
|1.867.646.256
|% 2,86
|
|KRDMD
|13,88
|4.286.807.338
|% 6,77
|
|EKGYO
|4,69
|1.158.008.484
|% 1,96
|
|PETKM
|14,23
|1.938.758.959
|% 1,64
|
|EREGL
|36,62
|4.887.109.875
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,29
|1.250.843.528
|% 3,80
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6034
|18,6058
|% 0,21
|
|Euro
|18,5806
|18,5889
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,2406
|21,3471
|% 0,85
|
|Frank
|18,6827
|18,7953
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9357
|4,9604
|% 0,21
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,67
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-13,00
|
|Tam
|6.709
|6.762
|128,00
|
|Yarım
|3.269
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,80
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,88
|97,88
|-0,69
|