***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2023 11:55
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102476
BIST
13:165.117
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 132,38
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.118
En Düşük
4.981
13:1618,7904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
13:1620,3547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
13:161.157,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.157,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler13:15
|SDTTR
|75,35
|343.322.965
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.763.703
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.562.102
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.408.196
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|749.188
|% 9,97
|
|ULUFA
|7,02
|4.629.227
|% -8,12
|
|ODAS
|8,62
|1.927.660.758
|% -6,71
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|DOGUB
|12,06
|25.557.379
|% -4,96
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|141,20
|4.296.163.124
|% 4,83
|
|KOZAL
|569,20
|3.029.480.453
|% 7,19
|
|ASELS
|57,55
|2.449.528.842
|% 4,16
|
|TUPRS
|529,40
|2.114.373.848
|% 3,76
|
|ODAS
|8,62
|1.927.660.758
|% -6,71
|
|ODAS
|8,62
|1.927.660.758
|% -6,71
|
|EKGYO
|8,04
|1.575.792.989
|% 2,03
|
|YKBNK
|9,48
|1.375.219.811
|% 2,93
|
|ISCTR
|11,09
|1.093.540.564
|% 2,69
|
|KRDMD
|18,82
|1.771.736.580
|% 0,80
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7838
|18,7879
|% 0,03
|
|Euro
|20,3473
|20,3568
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,8739
|22,9886
|% -0,16
|
|Frank
|20,2294
|20,3512
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9875
|5,0126
|% 0,05
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-4,56
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|7.800
|7.918
|-58,00
|
|Tam
|7.834
|7.890
|80,00
|
|Yarım
|3.817
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|-0,39
|