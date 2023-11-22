***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2023 11:00
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219301
BIST
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14:398.011
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -35,28
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.988
En Yüksek
8.060
14:3928,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0559
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8334
En Düşük
28,7116
14:3931,4258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0197
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4769
En Düşük
31,3446
14:391.855,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.855,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler14:37
|TARKM
|732,00
|664.537.868
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|60.539.880
|% 9,99
|
|SODSN
|116,80
|5.918.310
|% 9,98
|
|SANFM
|43,00
|59.660.538
|% 9,97
|
|ICBCT
|12,92
|47.983.836
|% 9,96
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|93.140.861
|% -9,97
|
|MANAS
|9,63
|123.260.415
|% -8,11
|
|BYDNR
|36,22
|218.199.463
|% -7,18
|
|THYAO
|263,00
|6.022.938.947
|% -2,05
|
|TUPRS
|155,10
|2.599.782.193
|% 0,39
|
|ASELS
|46,12
|2.154.382.967
|% -0,73
|
|MIATK
|45,82
|1.661.254.082
|% -3,33
|
|ASTOR
|117,30
|1.365.520.584
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,62
|945.938.981
|% 0,00
|
|SKBNK
|7,75
|610.081.387
|% 2,92
|
|YKBNK
|17,21
|1.297.228.887
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,06
|370.588.622
|% -0,78
|
|ODAS
|11,97
|728.722.115
|% 0,93
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8235
|28,8334
|% 0,19
|
|Euro
|31,4151
|31,4258
|% -0,06
|
|Sterlin
|36,0054
|36,1859
|% 0,11
|
|Frank
|32,4774
|32,6730
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6630
|7,7014
|% 0,16
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,89
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|942,59
|943,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.074,54
|1.078,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,96
|2.003,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:37
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