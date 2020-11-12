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***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

12.11.2020 09:13
GÜNCEL HABERLER



***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RODRG

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Huriye Küçükdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888026


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BMELK 17,85 1.110.913 % 9,98  
TKURU 391,40 4.235.367 % 9,97  
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Dolar 7,8850 7,8915 % 1,24  
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Sterlin 10,3114 10,3631 % 0,44  
Frank 8,5208 8,5721 % 0,66  
Riyal 2,0851 2,0956 % 0,66  
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10:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.869 5,29  
Altın Gr. 472 472 4,60  
Cumhuriyet 3.152 3.200 -145,00  
Tam 3.136 3.217 -146,45  
Yarım 1.516 1.556 -70,84  
Çeyrek 760 778 -35,42  
Gümüş.Ons 24,12 24,16 -0,08  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,02  
B. Petrol 44,02 44,02 0,23  
Seans Raporu 10:36
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