***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2020 16:45
***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RODRG
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Enver Küçükdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890144
BIST
17:061.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
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1.340
En Düşük
1.326
17:067,8863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0659
|Açılış
|: 7,9000
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|Önceki Kapanış
|: 8,0000
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7,9672
En Düşük
7,8461
17:069,3917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0899
|Açılış
|: 9,3800
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|Önceki Kapanış
|: 9,5000
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9,5158
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17:06460,06
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|Açılış
|: 460,06
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|Önceki Kapanış
|: 461,97
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464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler17:04
|LOGO
|108,90
|63.936.618
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|17.740.074
|% 10,00
|
|YESIL
|70,40
|21.018.516
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|50.434.134
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,23
|2.833.729.338
|% 1,76
|
|THYAO
|12,13
|1.841.856.510
|% 1,17
|
|KRDMD
|5,16
|1.781.506.309
|% -0,77
|
|YKBNK
|3,05
|1.343.786.606
|% 1,33
|
|GUBRF
|51,55
|779.675.672
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,05
|1.343.786.606
|% 1,33
|
|KRDMD
|5,16
|1.781.506.309
|% -0,77
|
|GARAN
|9,23
|2.833.729.338
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,08
|634.404.170
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|565.316.466
|% -1,48
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8826
|7,8876
|% -0,81
|
|Euro
|9,3854
|9,3960
|% -0,90
|
|Sterlin
|10,4833
|10,5358
|% -1,28
|
|Frank
|8,6469
|8,6990
|% -0,88
|
|Riyal
|2,0964
|2,1069
|% -0,85
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|7,12
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-37,33
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-18,05
|
|Çeyrek
|738
|755
|-9,03
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,39
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,98
|47,98
|-0,55
|
Seans Raporu
17:04
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17:20MARTI
Yüzde 9.69 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 090, 683 adet işlem
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17:18BAGFS
Yüzde 8.40 oranında artışla 21.68 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 947, 166 adet işlem
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17:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, DOHOL, KRDMD
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17:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, PGSUS