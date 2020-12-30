***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2020 09:12
***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RODRG
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Enver Küçükdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895529
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
0
En Düşük
0
18:057,3786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,3961
En Düşük
7,3620
18:059,0635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0048
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,0914
En Düşük
9,0310
18:05445,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,93
|Açılış
|: 445,61
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OSTIM
|4,25
|95.648.027
|% 0,00
|
|SAFKR
|11,31
|40.837.992
|% 0,00
|
|PAPIL
|21,76
|99.263.011
|% 0,00
|
|VERTU
|13,01
|64.724.251
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,92
|206.319.485
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,25
|95.648.027
|% 0,00
|
|SAFKR
|11,31
|40.837.992
|% 0,00
|
|PAPIL
|21,76
|99.263.011
|% 0,00
|
|VERTU
|13,01
|64.724.251
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,92
|206.319.485
|% 0,00
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 0,00
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 0,00
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% 0,00
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3695
|7,3786
|% -0,23
|
|Euro
|9,0456
|9,0635
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,9472
|9,9971
|% -0,03
|
|Frank
|8,3174
|8,3675
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|2,14
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,34
|51,34
|0,11
|