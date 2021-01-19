***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.01.2021 09:08
***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RODRG
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ayfer Gültekin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903173
BIST
10:301.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,59
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.570
10:307,4465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0266
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4408
10:309,0172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0188
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0058
10:30441,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,69
|Açılış
|: 441,14
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler10:30
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|12.701.408
|% 9,99
|
|SNKRN
|32,36
|393.530
|% 9,99
|
|KSTUR
|244,40
|708.027
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|INVEO
|77,35
|20.574.245
|% -9,69
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|KRVGD
|15,55
|77.630.402
|% -3,12
|
|SISE
|8,13
|913.209.805
|% 4,23
|
|KRDMD
|7,23
|571.523.061
|% -0,55
|
|THYAO
|13,50
|430.344.207
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,49
|289.611.369
|% -0,40
|
|EREGL
|15,79
|184.240.567
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,49
|289.611.369
|% -0,40
|
|SISE
|8,13
|913.209.805
|% 4,23
|
|KRDMD
|7,23
|571.523.061
|% -0,55
|
|YGYO
|2,17
|116.757.833
|% 9,60
|
|YYAPI
|2,78
|118.480.321
|% 8,59
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4429
|7,4465
|% -0,36
|
|Euro
|9,0085
|9,0172
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,1085
|10,1592
|% -0,23
|
|Frank
|8,3374
|8,3877
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9826
|1,9926
|% -0,26
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,56
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|0,41
|