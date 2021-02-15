***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.02.2021 09:08
***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RODRG
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cüneyt Küçükdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909532
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0383
En Düşük
7,0101
18:058,5303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5534
En Düşük
8,4932
18:05411,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 411,89
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
410,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0176
|7,0203
|% -0,22
|
|Euro
|8,5216
|8,5303
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,7289
|9,7777
|% 0,13
|
|Frank
|7,8501
|7,8974
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8660
|1,8754
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|3,39
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,62
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,06
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 558, 988 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.59 ) 1, 348
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, VAKFN, INVEO, AVGYO, DARDL, GEDIK, IDGYO, BAKAB, NIBAS, KRGYO
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17:58
RODRG, SNKRN, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ISKUR, PSDTC, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında